Ударивший силовика на митинге 23 января москвич приговорен к двум годам колонии

В Москве Тверской районный суд приговорил фигуранта уголовного дела о нападении на полицейского на митинге 23 января Станислава Ахмедова к двум годам колонии общего режима. Об этом УСКР столицы.

Мужчина на Пушкинской площади нанес сотруднику, находившемуся при исполнении, не менее трех ударов ногой в область головы и туловища, после чего скрылся.

Совместными силами Следственного комитета и Росгвардии была установлена личность напавшего, а после он был задержан на выходе из магазина.

При обыске в квартире Ахмедова была найдена одежда, в которой он выходил на акцию протеста. Мужчина признал вину в ходе расследования.