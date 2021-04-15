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Российские производители предупредили о росте цен на кондитерские изделия

Общество
09:25, 15 апреля 2021

Российские производители предупредили о росте цен на кондитерские изделия
Global Look Press
Global Look Press

Несколько владельцев кондитерских фабрик заявили о повышении цен на кондитерские изделия из-за «катастрофического» подорожания сырья. Об этом они рассказали РБК.

Такие компании как «Акульчев», «Эссен Продакшн АГ» (конфеты под брендом «35», Cho Ko-Te и др.), а также кондитерская фабрика «Победа» уже уведомили торговые сети о планируемом росте цен на их продукцию. 

По словам гендиректора «Эссен Продакшн АГ» Леонида Барышева, практически все поставщики повышают цены, причем иногда еженедельно. Рост затрат на сырье достиг на текущий момент около 50–70% по сравнению с прошлым годом, заявил производитель. 

Гендиректор группы «Акульчев» Сергей Акульчев рассказал, что идти на такие меры производителей вынуждает подорожание сырья. Сейчас компания сообщает о повышении цен в среднем на 10%, однако в дальнейшем оно будет различаться для разных категорий. 

Как отметил Акульчев, цены на сырье для кондитеров за последние шесть месяцев увеличились «катастрофически» — рост составил от 25 до 120%. По его словам, основные ингредиенты, из которых состоит продукция компании, в среднем выросли в цене на 50%, сахар подорожал на 120%.

Производители заверяют, что рост цен будет происходить постепенно, чтобы «не травмировать потребителя». Вместе с тем они ожидают, что это подорожание будет не последним и в течение года еще не раз придется вести переговоры о поднятии цен на продукцию. 

В Минсельхозе считают, что оснований для серьезного подорожания кондитерских изделий нет и что правительство приняло меры по стабилизации цен на продовольствие, которые включают «сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции».

Теги: #Тарифы и цены

Рубрика: Общество

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