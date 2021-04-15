Портал The Village удалил текст о полицейском насилии из-за упоминания кейса с суицидом

Издание The Village было вынуждено удалить текст о полицейском насилии по требованию Роскомнадзора.

Материал рассказывает об опыте сопротивления гражданского общества натиску силовиков во Франции, Бразилии, США, Тунисе и Испании. Приводятся примеры массового восстания населения против полицейских пыток.

Причиной для требования РКН удалить текст стало упоминание кейса со смертью жителя Татарстана Ильназа Пиркина, задержанного за кражу аудиосистемы из автомобиля и подвергшегося пыткам в полицейском участке. Молодой человек покончил с собой.

Надзорное ведомство уличило СМИ в публикации способа совершения самоубийства, что запрещено законом. Текст приказали удалить под угрозой блокировки сайта.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)