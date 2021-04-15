От "Насилию.нет"* требуют промаркировать дочернее СМИ как иноагентское

Очередная претензия со стороны Роскомнадзора поступила в адрес центра «Насилию.нет»*. От него требуют маркировать дочерний проект организации — СМИ «Утопия»* — как иностранного агента.

Директор центра Анна Ривина настаивает, что у проекта «Утопия» есть своя команда и свои цели. «Единственное, что объединяет медиа и центр, — общие принципы, на которых мы работаем, и общие взгляды на то, каким мы хотим видеть будущее», — цитируют Анну Ривину «Такие дела».

Вместе с тем в организации отмечают, что «Утопия» не связана напрямую с сайтом и не фокусируется лишь на теме домашнего насилия.

Ранее сообщалось, что центр «Насилию.нет» приговорили к штрафу в 300 000 рублей за невнесение себя в реестр НКО-иноагентов.

* Центр «Насилию.нет» признан Минюстом организацией, исполняющей функции иностранного агента

* Портал «Утопия» работает на базе НКО «Насилию.нет», которая признана Минюстом организацией, исполняющей функции иностранного агента.