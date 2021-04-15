Магазин одежды, кафе, таксопарк: Яндекс рассказал о популярных бизнес-идеях

Аналитики из Яндекса рассказали, какой бизнес хотят открыть россияне чаще всего. Сервис проанализировал запросы за 2018–2020 годы и определил 150 наиболее популярных видов бизнеса.

Лидерами по числу запросов оказались магазин одежды, кафе, таксопарк, а также пункт выдачи заказов и аптека.

Эксперты отмечают, что кафе и магазины одежды сохраняют популярность на протяжении последних десяти лет. А вот занимавшая первое место в списке 2011 года турфирма теперь только на десятом месте. Открытие парикмахерской переместилось с пятой строчки на двадцатую. Популярность таксопарков выросла за последние 10 лет и в последние годы держатся в топе-3.

По данным исследования, большинство россиян планируют бизнес в сфере услуг, а производством интересуются гораздо реже. Самыми популярными категориями для открытия бизнеса оказались общественное питание, транспорт и логистика.

Специалисты также составили список модного бизнеса. Например, в 2014 году, на фоне запрета курения в кафе и барах, взлетел интерес к открытию кальянных. В 2016-м многие задумались о своей бургерной, в 2018-м резко выросло число запросов об открытии онлайн-школ. В прошлом году россияне больше прежнего интересовались пунктами выдачи, курьерскими компаниями и кухнями с доставкой.

В Яндексе рассказали и про местные особенности. Например, в Сочи у бизнеса существует туристическая направленность и выделяется интерес к открытию гостиниц, В Краснодаре хотят открыть магазин овощей и фруктов. В Москве часто задумываются о своем маникюрном салоне, а в Санкт-Петербурге – продавать шаверму.

Как отмечает компания, интерес к своему бизнесу падал только в кризисные 2014-2015 и в 2020 годах. В остальное время, как сообщают эксперты, доля запросов на тему открытия свого дела только увеличивалась.