Ангел в маске: В Кургане около ковидного госпиталя установят памятник медработникам

Начат сбор средств на установку монументы медицинским работникам на территории возле Курганской областной клинической больницы, где с самого начала пандемии был обустроен ковидный госпиталь. Об этом пишет портал 45.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Скульптором композиции станет Ольга Красношеина, которая уже создала макет: ангел с крыльями и в медицинской маске.

Предполагается, что, если средства будут собраны в срок, памятник будет установлен и открыт взору горожан уже в октябре текущего года.

Сбором средств занимается Ассоциация медицинских работников Курганской области.

Ранее в Петербурге был открыт памятник врачам и медработникам, которые погибли во время коронавирусной пандемии. Открытие прошло со скандалом, поскольку губернатор решил представить монумент в медиа на день раньше запланированного активистами срока.