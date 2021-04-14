Почти половина россиян считает IT самой перспективной отраслью для карьеры

По данным исследования «Работа.ру», которые приводит агенство РИА Новости, россияне считают самыми перспективными для развития карьеры отрасль высоких технологий, робототехники и искусственного интеллекта.

В исследовании приняли участие более пяти тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.

Почти половина из них (49%) считают сферу информационных технологий самой перспективной отраслью для построения карьеры. «Это безусловный лидер среди всех предложенных отраслей для работы», — говорится в сообщении.

Аналитики также рассказали, что по 28% опрошенных считают таковыми сферы искусственного интеллекта и робототехнику.

Около четверти участников исследования (26%) отметили возможности для карьеры в строительстве, нанотехнологиях 25% и медицине 24%. Наиболее перспективной сферой для успешной карьеры в России 22% респондентов считают госслужбу. По 20% человек отметили отрасль логистики и транспорта, а также энергетику и добывающую промышленность.

Наличие перспектив в сельском хозяйстве отметили 18% опрошенных, в биотехнологиях — 17%, а в предпринимательстве и финансах — по 15%.

За сферы промышленности и космоса проголосовали по 14% опрошенных. Туризм и сфера маркетинга кажутся привлекательными для 12% респондентов, дизайн и экология — для 11%, а культура — для 10%. Отмечается, что лишь 8% респондентов указали на наличие перспектив в медиа, а 7% — в HR.

Самыми интересными профессиями россияне считают работу дизайнера, журналиста, инженера, ученого, артиста, программиста и врача.