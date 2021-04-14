Центр "Насилию.нет"* в течение 10 дней оспорит штраф в 300 тысяч рублей

Юрист Кирилл Коротеев сообщил, что Центр «Насилию.нет»* все-таки был оштрафован Перовским районным судом Москвы на 300 000 рублей за невнесение себя в реестр НКО-иностранных агентов.

«Мы ссылаемся на международное право, Европейскую конвенцию, которая имеет большую юридическую силу. А суд говорит, что в КоАП такого не предусмотрено. Кроме того, Центру вменяются действия, которые были осуществлены до создания самой организации. Сейчас Центр почему-то отвечает за действия депутатов Думы и членов Совета Федерации еще до начала своего существования», — цитирует портал организации Кирилла Коротеева.

В ближайшие десять дней организация оспорит решение суда в Мосгорсуде.

Напомним, центр признали иноагентом по причине продвижения законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия.

*Центр «Насилию.нет» признан Минюстом иностранным агентом