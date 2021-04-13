Синоптики предупредили москвичей о грозовых дождях и снижении температуры

Синоптики из Центра погоды ФОБОС прогнозируют грозовые дожди и понижение температуры с четверга в Москве.

Согласно их данным, прошлая неделя в Москве оказалась даже прохладнее, чем некоторые дни в марте. Однако в выходные температура поднялась до майских температурных показателей +18. А в целом по России фиксировались еще более высокие показатели.

Метеорологи считают, что причина аномального потепления – воздушные массы, которые пришли из Средней Азии.

В Москве во вторник, 13 апреля столбики термометров должны подняться до рекордной отметки +21, а в среду будет +22, что соответствует температуре в июне.

Несмотря на это, в ближайшее время ожидается холодный атмосферный фронт из Скандинавии.

«С четверга в мегаполисе начнутся грозовые дожди, станет немного прохладнее. А к субботе похолодает до плюс 14», — отмечают синоптики.

Сообщается также, что сегодня в столице, на главной метеостанции города у ВДНХ в 13:00 часов зафиксирована температура +21,2 градуса. Таким образом, этот день стал в Москве самым тёплым 13 апреля за всю историю наблюдения за погодой. Прежний рекорд был установлен в 2008 году, тогда температура поднялась до +20,4.