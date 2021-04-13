Российской молодежи до 35 лет предложили разрешить поступать на бюджет в вузы

Зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев, предложил внести законопроект, который позволит молодежи до 35 лет в России учиться на бюджетных местах в вузах. Соответствующий документ будет внесен в Госдуму 13 апреля. Об этом пишут «Известия».

Максим Зайцев объяснил свою инициативу изменениями в законодательстве: в конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о повышении возраста молодежи с 30 лет до 35 лет.

По мнению парламентария, законодатели не учли эти изменения, оставив прежним количество бюджетных мест в вузах. «Однако эта норма не была заложена и просчитана в законе «Об образовании РФ», хотя количество бюджетных мест в соответствии с новыми нормами должно быть увеличено», – отметил Зайцев.

Как сообщается, документ предполагает внесение поправок в федеральный закон «Об образовании», которые позволят молодежи до 35 лет в России учиться на бюджетных местах в вузах. Сейчас в нем установлено, что высшее образование финансируется из федерального бюджета из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет.

Согласно экономическому обоснованию проекта, с увеличением числа россиян, имеющих право на бюджетные места в вузах, речь идет где-то о миллионе человек, потребуется более 100 миллиардов рублей, так как финансирование одного места из бюджета страны составляет около 100 тысяч рублей в год.

В большинстве фракций Госдумы инициативу поддержали. Опрошенные эксперты считают, что властям стоит быть последовательными и после увеличения возраста молодежи принять предложенный законопроект.