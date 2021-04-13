Путин пообещал Терешковой увеличить оклады космонавтов

Валентина Терешкова во время совещания по вопросам развития космической отрасли спросила у президента Владимира Путина, что он планирует сделать для обеспечения достойного уровня жизни космонавтов.

Неожиданно у президента нашелся ответ с конкретным предложением. «Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто уже слетал в космос и кто занимает уже заметные позиции в отряде космонавтов. И на 70% – для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом», — заявил Владимир Владимирович и поздравил Терешкову, которая когда-то предложила обнулить его сроки президентства, с Днем космонавтики.

Вместе с тем президент выразил надежду, что увеличение оклада положительно повлияет и на надбавки, передает ТАСС.