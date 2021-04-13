Москва расстроилась из-за намерений Японии сбросить радиоактивные воды в океан

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сожаление по поводу того, что Токио не сочло нужным проконсультироваться с соседними государствами, планируя сбросить воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.

«Выражая в связи с этим серьезную озабоченность, рассчитываем, что правительство Японии проявит должную степень транспарентности и будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу», — сообщается в комментарии Захаровой на сайте МИДа.

Дипломатка попросила дать со стороны властей Японии разъяснения по всем аспектам, связанным со сбросом радиоактивной воды, чтобы после службы РФ могли мониторить радиационную обстановку в конкретных районах.

Ранее из-за намерений Японии поделиться с океаном радиокативными отходами расстроились Пекин и Сеул.

Напомним, Greenpeace сообщали о тоннах накопленных урановых отходов в России, которые прибывают в страну из Германии.