Тольяттинец, толкнувший полицейского в спину на митинге, приговорен к 2 годам условно

В городе Тольятти Автозаводский районный суд приговорил к двум годам условного срока 21-летнего Константина Муратова, пишет «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

Молодой человек, находясь на акции в поддержку Алексея Навального, толкнул сотрудника полиции с разбегу в спину. В итоге он стал фигурантом уголовного дела о применении насилия к полицейскому.

Штаб Алексея Навального в Тольятти был закрыт в 2018 году. В январе 2021 года на несанкционированную акцию вышли тысячи жителей города. Через неделю, в день следующей акции, в городе до второй половины дня отменили движение общественного транспорта.