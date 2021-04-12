Космонавт Филипченко призвал Россию отказаться от полетов на Марс

В День космонавтики, 12 апреля, генерал-майор авиации Анатолий Филипченко заявил о необходимости «щадить людей» и перестать ставить рекорды пребывания в космосе.

– Надо жалеть людей. Уже нет нужды по полгода непрерывно быть в космосе. Это сказывается на здоровье, – сказал в интервью Sobesednik.ru 93-летний летчик-космонавт, командир корабля «Союз-7» в 1969 году (второй его полет на орбиту состоялся в декабре 1984-го на корабле «Союз-16»), дважды Герой СССР Анатолий Филипченко. С 1978 по 1988 годы он возглавлял Управление Центра подготовки космонавтов.

– Посмотрите, сколько осталось из 17 человек нашего набора? Я, Шаталов и два инженера – один в Москве, другой на Украине. Все! Остальных уже нет.

Полет в космос – это далеко не прогулка! Самая коварная нагрузка – это невесомость. Она действует на организм так, что сердце атрофируется, а за ним все остальное волнообразно следует. Щадить человека надо! Не надо уже ставить эти рекорды пребывания там.

Да черт с ним, с этим Марсом! Надо, чтобы в стране чтобы люди жили нормально. И благодарить, как говорится, господа бога, что живы еще, – говорит космонавт.

Анатолий Филипченко напомнил, какой большой груз в космической отрасли лежит на инженерах:

– Все держится на инженерно-техническом составе, тех, кто транспортом занимается, как говорится, «рабочие муравьи». Такое среднее звено движет прогресс вперед.