Госдума рассмотрит проект о правилах посещения магазинов и кафе с собаками

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, по которому предлагается наделить правительство РФ полномочиями устанавливать требования к гражданам с животными при посещении предприятий общественного питания и магазинов. Текст документа размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы предлагают внести изменения в закон «Об ответственном обращении с животными» и другие законодательные акты.

Согласно тексту документа, многие владельцы мелких пород собак берут животных с собой в кафе, рестораны и супермаркеты. При этом в магазинах таких собак размещают в корзинках и тележках, используемых для переноски продуктов от прилавков до касс, что провоцирует конфликты.

«В связи с этим периодически возникают как конфликтные ситуации на почве загрязнения животными окружающего общественного пространства, так и недопонимание со стороны добросовестных владельцев собак в вопросе о том, возможно ли посещение предприятий общественного питания в сопровождении животного-компаньона», — подчеркивают авторы проекта.

Авторы инициативы считают, что необходимо ввести требования, которые россияне с собаками мелких пород должны будут соблюдать при посещении продовольственных магазинов и кафе.

«С учетом изложенного предлагается наделить правительство Российской Федерации полномочием по урегулированию указанных вопросов в целях упорядочения общественных отношений в соответствующей сфере», — говорится в пояснительной записке.