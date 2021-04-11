Слитый Clubhouse, смерть Верника и ужесточение санкций. Новости к утру 11 апреля

В грядущий понедельник в Дании начнется суд над россиянином Алексеем Никифоровым, которого подозревают в шпионаже, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на на судью города Ольборг, где будет проходить процесс. Дело будет рассматриваться в закрытом от прессы и слушателей режиме.

Согласно версии следствия, Алексей Никифоров передавал российской разведке информацию о технологиях, связанных с энергетикой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Анкара не признает Крым территорией России. Отмечается, что во время встречи обсуждалось сотрудничество двух стран в оборонной промышленности, торговле и туризме.

На 97-ом году жизни скончался народный артист Эмиль Верник. Об этом сообщает его сын Игорь Верник. Под руководством режиссера Всесоюзного радио Эмиля Верника было осуществлено более двухсот радиопостановок.

Новая соцсеть Clubhouse, использующая голосовой формат, стала жертвой хакеров. Данные более 1,3 миллиона ее пользователей попали в открытый доступ. Среди них фотографии, имена и данные тех, кем они приглашены в соцсеть, пишет Znak.com.

Глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выступил за ужесточение санкции в отношении России в случае, если ухудшится состояние здоровья оппозиционера Алексея Навального и произойдёт эскалация военного конфликта на востоке Украины.

«Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации», — цитирует ТАСС Вебера.