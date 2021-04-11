Полиция перекрыла Красную площадь без объяснения причин: фото

Доступ на главную площадь страны c 23:00 до 06:00 ограничен уже сейчас.

Такой же график может действовать и в летний период, рассказали корреспонденту Sobesednik.ru полицейские, дежурящие за стальными ограждениями. О причинах перекрытия Красной площади они ничего не сообщают. Самая популярная версия среди туристов и москвичей, которые толпятся у ограждений: площадь закрыли, чтобы избежать акций в поддержку Навального.

По брусчатке возле Мавзолея в ночное время сейчас могут пройтись только сотрудники Кремля, правоохранители и строители, работающие на территории.

В ночь с 10 на 11 апреля двое молодых людей перебрались через ограждения, но к ним немедленно подъехал патрульный автомобиль. Через громкоговоритель полицейские приказали: «Лезь обратно!»

Ранее Sobesednik.ru рассказывал об установке вокруг Красной площади антитеррористических заграждений.