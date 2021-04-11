"Ходите и оборачивайтесь": Журналист "Радио Свобода"* получил письмо с угрозами

Корреспондент «Радио Свобода»* Антон Сергиенко обнаружил в своем почтовом ящике письмо с угрозами. Об этом сообщает «МБХ медиа».

В распечатанном тексте журналиста называют «пособником террора», а также «протекторатом ЛГБТ, содомии, мракобесия и развала России». Вместе с тем злоумышленники отмечают, что знают, где живет Антон и где его родители паркуют машину.

«Мы уже приготовили подарочки вам. Уже скоро мы получим государственную поддержку, — пишется в письме. — Ожидайте, смотрите, ходите и оборачивайтесь».

Сергиенко заявил, что не будет обращаться в полицию, поскольку считает это бесполезным.

Ранее, в феврале, к нему домой, по его словам, приходили сотрудники полиции в штатском, но он не слышал звонка в дверь. «Ничего конкретного не спрашивали, после чего сломали почтовые ящики мне и соседке», — говорит журналист.

*«Радио Свобода» признано Минюстом СМИ-иностранным агентом