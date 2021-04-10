"Без лишней суеты": Названо последнее желание покойного мужа Елизаветы II принца Филиппа

Известия о кончине супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа стали неожиданностью для британских верноподданных. Ведь после операции, перенесенной еще в начале марта, принц-консорт даже начал появляться на публике.

К сообщению Букингемского дворца позднее добавились комментарии Геральдической палаты Соединенного Королевства, в которых отмечалось, что похороны пройдут без публики из-за «коронавирусных» ограничений.

Между тем прессе стало известно о последнем желании герцога Эдинбургского. Как пишет New York Post со ссылкой на источник, близкий к монаршей семье, Филипп хотел «мирно отойти в мир иной дома в собственной постели». По словам источника издания, «принц не желал суеты вокруг своих последних дней, а также хотел до самого конца делать все по-своему».

Кроме того, отмечается, что супруг ее Королевского высочества выразил желание не проводить масштабных государственных похорон, хотя и имел на них полное право. Вместо этого для него планируют организовать военную церемонию с частной службой, которая пройдет на территории Виндзорского замка в часовне Св. Георгия.

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года на 100-м году жизни, не дотянув до 100-летнего юбилея всего 2 месяца. О причинах смерти официальный Лондон до сих пор не объявил, зато в самой стране со вчерашнего дня вступил в силу общенациональный траур, который продлится 20 дней.