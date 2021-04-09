В офисе КПРФ открылась передвижная выставка об успехе народного протеста в Шиесе

В Сыктывкаре открылась выставка «Шиес — там, где рождается свобода», посвященная экологическому протесту против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области. Об этом сообщает региональное издание «7х7».

Экспозиция расположена в помещении местного отделения КПРФ, но потом она отправится и в другие города, потому что протест был «народным», отмечает секретарь по организационно-партийной работе в КПРФ Коми Ксения Соколова: «Участвовало огромное количество городов, сел. Когда я собирала фотографии, люди были заинтересованы, чтобы в их городах тоже появилась такая выставка», — объясняет она.

Среди экспонентов, выставленных на стендах, фигурируют фото- и видеоматериалы сотрудников «7х7», 29.RU, Sota.vision и Deutsche Welle. Собравшиеся на открытии местные журналисты поделились мыслями о том, что стройку удалось остановить «простым жителям», а не политикам, а также вспомнили, как граждане, почувствовав угрозу, вышли на протест, будучи уверенными, что их инициатива заведомо провальная, так как в проекте замешаны «большие деньги».

После 31 мая экспозиция отправится в город Усинск.