В Иркутске устроили пикет за отставку Путина в трамвае, не ставшем скоростным

В одном из трамваев Иркутска мужчина развернул плакат с надписью «Путина — в отставку!» Вопреки предвыборным обещаниям «Единой России», ни этот, ни какой-либо другой трамвай в городе не стали скоростными. О пикете сообщает Telegram-канал «Красный Иркутск».

Как пишет «Тайга.инфо», за организацией пикета стоят местные коммунисты. На другом плакате, который держал, сидя на лавочке другой житель города было написано «Прогнившую систему на слом».

Региональное издание напомнинает, что правящая партия «Единая Россия» в качестве своего предвыборного обещания во время кампании в парламент Иркутской области в 2018 году уверяла, что по маршруту «Иркутск-Шелехов-Ангарск» будут ходить скоростные автобусы. На их баннерах тогда было написано «Партия, которая работает». Спустя 3,5 года никаких скоростных маршрутов в Иркутске так и не появилось, констатирует «Тайга.инфо».