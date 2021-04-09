"Спутник V": в России опровергли заявления западных СМИ о "летальных исходах" после вакцинации

Российский препарат «Спутник V», ставший первой в мире вакциной от коронавирусной инфекции после целой череды спорных заявлений со стороны ряда западных политиков и функционеров, все же сумел доказать не только свою состоятельность и эффективность, но еще и безопасность. Начало даже складываться такое впечатление, словно у разработанного специалистами НИЦЭМ им. Гамалеи средства постепенно и вопреки любым манипуляциям формируется позитивный имидж на Западе.

Дошло до того, что две страны Евросоюза (Словакия и Венгрия) закупили у России первые партии «Спутника V», не дожидаясь, пока препарат будет сертифицирован европейским регулятором ЕМА. Однако позднее словацкие власти решили нарушить условия контракта с российским поставщиком, чем, фактически, спровоцировали новую скандальную ситуацию, заявив, что поставленная в страну вакцина не соответствует характеристикам, описанным ранее в публикации авторитетного журнала Lancet.

Теперь же по репутации препарата попробовали ударить вновь. Не так давно издание EUobserver опубликовало материал, в котором утверждается, что Европейское агентство по лекарствам (тот самый регулятор ЕМА – прим.) получило от неназванного источника в России документы Роспотребнадзора, где якобы содержатся данные о смерти четырех человек, вакцинировавшихся с помощью российского препарата. При этом важно отметить, что в ЕМА в эти дни как раз проводятся процедуры по изучению «Спутника V», по итогам которых должно быть принято решение о допущении использования этого средства в странах ЕС.

EUobserver даже приложил к публикации фотокопии указанных документов. Журналисты отмечают, что трое из четырех якобы умерших после вакцинации граждан России – женщины, возраст которых составляет 51, 69 и 74 года.

При этом авторы публикации признают, что такое количество случаев является чрезвычайно низким показателем в сравнении с миллионами граждан, успешно перенесших прививку. Проблема, по их словам, заключается лишь в отсутствии прозрачности по этой теме в России, к примеру, они подчеркивают, что Росздравнадзор сообщает о нулевой смертности среди получивших прививку людей и частоте нежелательных реакций на вакцину не выше 0,1%.

«Отсутствие необходимой прозрачности вместе с беспокойством относительно недостаточно высоких стандартов сбора статистики делают актуальным вопрос о том, нет ли других незарегистрированных случаев», – интересуются журналисты.

Между тем в Европейском агентстве по лекарственным средствам согласились прокомментировать журналистам EUobserver найденные ими данные. По словам представителей европейского регулятора, попавшие в распоряжение издания данные свидетельствуют как раз о безопасности российской вакцины. «Это фундаментальный аспект, который следует оценивать в рамках текущего непрерывного обзора», – заявила глава пресс-службы ЕМА.

Прояснить ситуацию попытались журналисты РБК, обратившиеся за комментариями по поводу статьи EUobserver в Росздравнадзор. В ведомстве изданию подтвердили, что в России «не зафиксировано ни одного летального исхода, причиной которого стало бы применение указанной вакцины». В надзорном органе отметили, что есть лишь случаи, в которых люди заражались COVID-19 после получения прививки, однако до наступления срока, в течение которого должен сформироваться устойчивый иммунный ответ.

Отреагировал на эту публикацию европейских журналистов и глава НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург. Руководитель центра, разработавшего «Спутник V», подчеркнул, что ему не известно ни о тех случаях смерти, о которых говорят авторы публикации, ни о каких-либо иных инцидентах.

«Данные о том, как проходит пострегистрационное исследование препарата поступает от Росздравнадзора и Минздрава, мне не совсем понятно, почему информация о подобных случаях вообще должна была поступать к Поповой (Анна Попова является главой Роспотребнадзора – прим.), в таких случаях предусмотрен совершенно иной порядок. Поэтому мне никакой информации о смертях не поступало», – подчеркнул ученый.

А вот бывший главный санврач России Александр Онищенко видит в появлении статьи европейских обозревателей совершенно иные, отличные от традиционного интереса причины. По его словам, появление таких провокационных статей – происки конкурентов российского разработчика, в частности американской компании Pfizer. «Публикации в прессе о смертях после вакцинации "Спутником V" являются происками американских фармацевтов из Pfizer и используются как инструмент недобросовестной конкуренции», – заявил Онищенко.