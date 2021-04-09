Синоптики обещают жителям Центральной России в эти выходные майскую погоду

Метеорологи сообщают о приходе майской погоды в Москву и другие регионы Центрального Федерального Округа в это воскресенье. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам синоптика, погода начнет меняться уже в субботу из-за заметного повышения амплитуды ночных и дневных температур. Ночные значения достигнут минус 5, зато дневная температура повысится до 12-14 градусов.

В воскресенье, по прогнозам Вильфанда, будет уже от 15 до 17 градусов тепла, местами до 18 градусов. «Это уже элемент раннего лета — поздней майской погоды. Это касается всего Центрального федерального округа», — рассказал метеоролог.

Специалист отметил, что в регионах центрального округа дневная температура в отдельных районах будет достигать 20 градусов и продержится до середины следующей недели. А уже во второй половине недели температура будет несколько ниже, чем в первой.

Ранее научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в апреле в разных уголках страны, оценил возможные засухи и в каких регионах ожидается половодье.