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Россиянка отправила жалобу в ЕСПЧ из-за принудительного обследования на COVID-19

Общество
14:57, 09 апреля 2021

Россиянка отправила жалобу в ЕСПЧ из-за принудительного обследования на COVID-19

Жительница Петербурга Алла Ильина требует от ЕСПЧ признать незаконным решение российского суда о ее принудительной госпитализации из-за подозрения на COVID-19. 

Как сообщила адвокат правозащитной организации «Агора» Ирина Хрунова агенству ТАСС, Ильина считает, что была незаконно лишена свободы после того, как она самовольно ушла из инфекционной больницы. 

По словам адвоката, на момент госпитализации Ильиной положения Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации позволяли заключать в медицинские учреждения только лиц с психическими расстройствами и лиц, больных туберкулезом. 

«Ни одно из этих условий, очевидно, не применимо к заявительнице», — подчеркнула Хрунова. 

Во вторник Ильина обратилась в ЕСПЧ, требуя признать, что суд нарушил ее право на свободу и личную неприкосновенность (статья 5 Конвенции о защите прав человека). 

Девушка заявила журналистам, что не рассчитывает на денежную компенсацию, но жалоба в Страсбург является для нее «принципиальной».

В феврале 2020 года Ильину поместили под наблюдение в инфекционную больницу Петербурга, однако она ушла оттуда самовольно. После этого суд постановил принудительно поместить девушку в больницу до получения двух отрицательных результатов анализов на коронавирус. Ильина была отправлена в больницу, однако вскоре в управлении Роспотребнадзора по городу сообщили, что у нее отрицательный тест на коронавирус и отпустили ее домой. Женщина пыталась обжаловать решение о госпитализации, однако суд отказал в жалобе и признал решение первой инстанции законным.

Теги: #коронавирус

Рубрика: Общество

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