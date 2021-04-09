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Каждый пятый россиянин от 35 до 44 лет нуждается в финансовой помощи от родителей

Общество
10:38, 09 апреля 2021

Каждый пятый россиянин от 35 до 44 лет нуждается в финансовой помощи от родителей

Согласно опросу, проведенному Исследовательским центром портала SuperJob, 22% россиян регулярно помогают своим родителям финансово, а ещё 36% делают это не на постоянной основе. Среди людей с зарплатой ниже 30 тысяч рублей в месяц таких людей меньше, чем в среднем (20% и 31% соответственно), а среди тех, кто получает более 80 тысяч рублей — больше (27% и 46% соответственно).

Крайне редко родителям помогают около 10% россиян. 

Однако многим экономически активным россиянам, наоборот, вынуждены помогать деньгами родители. Среди возрастной группы до 34 лет таких 19%, столько же их и среди группы 35-45 лет. Россиянам старше 45 лет родители помогают в 16% случаев. Чаще всего это зависит от зарплаты: среди людей, получающих до 30 тысяч, таких 24%, от 30 до 50 тысяч — 20%, от 50 до 80 — 15%, а из тех, кто зарабатывает больше 80 тысяч, финансовая поддержка нужна лишь 7%. 

Есть и гендерные различия: мужчины чаще постоянно помогают родителям (25% против 19%), а женщины чаще получают помощь от родителей (21% против 16%). 

Отмечается, что с 2010 года число людей, помогающих родителям, немного выросло (22% против 18% постоянно и 36% против 32% нерегулярно), а получающих помощь — уменьшилось (18% против 26%).

Рубрика: Общество

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