50% молодых не слышали о Нюрнбергском процессе, а старшие не осознают его последствий

Молодые поколения часто ничего не знают о Нюрнбергском процессе и не уверены, что эту тему нужно популяризовать. При этом старшие поколения не могут оценить его идеологические последствия. Это следует из исследования SuperJob, проведенного по заказу РИА Новости.

Согласно опросу, в возрастной группе 18-24 года 46% не осведомлены о Международном трибунале, в группе 25-34 года этот показатель составляет 31%. Ничего о Нюрнбергском процессе не слышали 17% людей от 35 до 44 лет и лишь 5% старше 45 лет.

Среди россиян от 18 до 34 лет более половины не могут ответить, хватает ли сейчас информации о трибунале. Люди от 35 до 44 не могут сказать, так ли это, в 39% случаев, а старше 45 лет — в 25%.

При этом идеологические последствия процесса над нацистами старшие поколения назвать зачастую не в состоянии: это верно для 46% людей старше 45 лет и для 37% людей от 35 до 44 лет. И лишь 20% молодежи от 18 до 34 лет затрудняются сказать, чем трибунал помог в борьбе с фашистской идеологией.

Общий показатель без разбивки по возрастам РИА Новости не указывает, хотя исследование проводилось на общей выборке, и результаты по отдельным возрастам нерепрезентативны.