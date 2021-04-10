10% точек сбора для опасных отходов и вторсырья в Петербурге не функционируют

Экологическое движение волонтеров «РазДельный Сбор» подвело итоги мониторинга точек сбора для опасного мусора и вторсырья в Петербурге и Ленинградской области.

Всего за полтора месяца волонтеры проверили 455 контейнеров нового оператора «Релайтер», отвечающего за утилизацию бытовых отходов особой группы. Эта работа финансируется из городского бюджета.

«Некоторые пользователи проверяли адреса в разных районах города. То есть, где бы человек не находился – дома, на работе, в гостях, на прогулке – он всегда помнил о том, что где-то неподалеку грустит непроверенный бокс. Одна из посетительниц проверила почти 100 адресов», — пишут активисты в своем сообществе.

Выяснилось, что 50 из 445 контейнеров в городе не установлены по причине несоответствия требованиям, предъявляемым контейнерным площадкам. Шесть адресов в списке дублируются, а восемь точек числятся на закрытых территориях.

Вместе с тем активисты проводят работу по уточнению адресов дислокации контейнеров. Предложенным муниципалитетом списком в формате PDF неудобно пользоваться (строчка адреса может быть ошибочной, а иногда положение контейнера дается с разбросом в сотни метров), но активисты формируют из него наглядную карту.

Также они следят за тем, чтобы в окружении было достаточно информирующих знаков о возможности сдать пластик, старую одежду, батарейки, крышки или другие перерабатываемые формы ТБО.