В Японии впервые в истории пересадили легкие от живого донора больной COVID-19

Специалисты Киотского университета в Японии впервые в мире провели операцию по пересадке части легких живого донора пациентке, которая пострадала от осложнений после пневмонии, вызванной коронавирусом.

«Ожидается, что первая в мире пересадка легких от живого донора станет многообещающим способом лечения пациентов с серьезными повреждениями легких», — цитирует ТАСС сообщение группы японских медиков.

Уточняется, что женщине были пересажены части легких ее супруга и сына.

Операция длилась примерно 11 часов. Оба донора чувствуют себя хорошо, женщина находится в реанимации и, как говорят врачи, сможет вернуться к нормальной жизни через три месяца, если не будет осложнений.

Отмечается, что женщина заразилась коронавирусом в конце прошлого года. К ней был подключен аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который дублирует функции сердца и легких, но ее состояние постепенно ухудшалось, со временем начали отказывать оба легких.

По словам врачей, это первая в мире подобная операция. До этого коронавирусным больным легкие пересаживали только от доноров, находящихся в мозговой коме.