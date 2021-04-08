В Московском регионе объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы и ветра

Специалисты Гидрометцентра объявили 8 апреля желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы и сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно определению степени интенсивности опасных явлений на сайте Гидрометцентра, жёлтый уровень обозначает, что погода потенциально опасна.

Предупреждение из-за ветра с порывами до 18 м/с и гололедицы в столице и области будет действовать до 21:00 четверга.

Ранее синоптики сообщали, что в Москве может выпасть до 20 мм осадков, что является почти половиной месячной нормы. По их прогнозам, столичный регион накроют тяжелые серые облака, усилится ветер. Это станет началом ненастья, которое подпортит репутацию нынешнего апреля. По словам специалистов, изменения в погоде произойдут под действием атлантического циклона. Синоптики отмечают, что такая погода продлится до пятницы и уже к выходным температура начнет расти, из-за туч выглянет солнце и порадует своим теплом.