Россиянки считают идеальным мужчиной москвича с доходом минимум 150 тысяч рублей

Более 35 тысяч женщин из 41 региона России описали в ходе интернет-опроса, каким должен быть идеальный мужчина, сообщает Pravda.ru.

По мнению россиянок, идеальный мужчина должен быть жителем Москвы или Санкт-Петербурга с пропиской, иметь доход минимум 150 тысяч рублей, быть в возрасте от 25 до 45 лет и ростом не менее 175 см.

Идеальный мужчина, по мнению респонденток, умеет ремонтировать и чинить вещи, не боится заступиться за даму, является хорошим любовником, верен избраннице и не пьянствует.

При этом у мужчины должны быть автомобиль «не российской марки», он должен иметь высшее образование, а 97% опрошенных не хотят видеть у мужчины пивное пузо. Некоторые женщины отдают предпочтение отслужившему в армии партнеру.

По словам респонденток, мужчина не должен работать курьером, таксистом или дворником, пишет издание; в качестве идеальной профессии указываются депутат, бизнесмен, врач или рантье.

По данным опроса, более 800 участниц из 61 региона страны заявили, что мужчина должен получать минимум 150 тысяч рублей и 250 тысяч рублей при официальном браке, если он живет в Москве, и от 70 тысяч до 150 тысяч минимум, если он проживает в провинции.

Ранее Sobesednik.ru назвал российские регионы с самыми высокими отраслевыми зарплатами. Наибольшими доходами в стране могут похвастаться сахалинские нефтяники, которые в среднем зарабатывают около 380 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказались московские финансисты с вдвое меньшим результатом – 190 тысяч рублей. Третье место досталось нефтяникам из Ямало-Ненецкого округа, чей средний заработок превышает 170 тысяч рублей.