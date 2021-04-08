Милонов назвал "откровенной глупостью" жалобу на обнаженные скульптуры в Эрмитаже

О получении музеем официальной жалобы из-за выставленных обнаженных скульптур, от кого именно не уточняется, сообщил журналистам директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В документе говорится, что такие экспонаты негативно влияют на несовершеннолетних посетителей.

По словам Пиотровского, он привык к тому, что в музей часто пишут с жалобами и предложениями, иногда в агрессивной манере. «Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры… в одну комнату и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать. (Но) это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем», — рассказал директор Эрмитажа.

Депутат Виталий Милонов назвал жалобу из-за обнаженных скульптур «откровенной глупостью», о которой даже не хочется говорить.

«Если мы говорим о классических произведениях Микеланджело и многих других, то никоим образом они не попадают под категорию 18+», — подчеркнул Милонов изданию 78.ru.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Соловьёв прокомментировал ситуацию в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Даже в советские времена никому не приходило в голову не пускать детей, чтобы они не видели, не любовались. У меня, как у петербуржца, не как у должностного лица, это всё вызывает недоумение. Я постараюсь поискать, от кого эти жалобы поступают», — заявил Соловьёв.

Ранее Sobesednik.ru рассказал, что Россияне смогут отслеживать движение своих жалоб на запрещенный контент в Сети. Через программу «РКН» граждане смогут сообщать о запрещенном контенте, включая детскую порнографию, призывы к суициду и пропаганду употребления наркотических веществ. Заявители смогут не только сообщать о зловредном контенте, но и отслеживать движение по своим заявкам.