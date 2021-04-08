Кто обманул Lancet? "Спутник V" рискует угодить в международный скандал

Отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V» – предмет особой гордости российских властей и лично главы государства Владимира Путина. И это без преувеличения так, ведь разработанный специалистами НИЦЭМ им. Гамалеи препарат стал первым в мире средством для формирования иммунитета к коронавирусной инфекции, спровоцировавшей мировую пандемию и серьезный кризис даже в странах с самой стабильной и мощной экономикой на планете.

Более того, в какие-то периоды «Спутник V» откровенно называли не просто важным медицинским препаратом, но еще и инструментом, который позволит России существенно расширить свое геополитическое влияние на ряд государств, предложив им доступ к препарату в условиях дефицита средств для защиты от COVID-19.

Примечательно, что едва ли не с первых дней после появления российской вакцины она подверглась серьезной информационной атаке со стороны ряда государств. А многие политики утверждали, что европейские страны не нуждаются в препарате российского производства. Москве изначально было сложно противостоять этому напору и добиваться признания достижений отечественных специалистов, доказывая эффективность и безопасность вакцины.

Ситуация начала меняться лишь после того, как в одном из авторитетнейших мировых медицинских изданий – журнале Lancet, – вышла статья с одобрительными отзывами о препарате «Спутник V». Это позволило существенно повысить авторитет препарата российской разработки, который до сих пор находится на рассмотрении европейского агентства ЕМА и все еще не получил одобрение от европейского регулятора, что препятствует поставкам в страны ЕС. Между тем, «хорошая пресса» российской вакцины сделала свое дело и две страны Евросоюза не стали дожидаться одобрения от регулятора, решив закупить в России вакцину в обход его решений – этими странами стали Словакия и Венгрия.

Однако теперь представители Фармацевтического агентства Словакии выступили с заявлением о том, что полученная страной партия препарата «Спутник V» не имеет тех характеристик, информация о которых содержалась в публикации журнала Lancet.

Ситуацию в своем авторском Telegram-канале уже прокомментировал депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Вячеслав Лысаков. «Кажется, назревает скандал, причем, международный», – отметил парламентарий, попутно задавшись вопросом о сути происходящего.

«Кто обманул один из самых известных, старых и авторитетных журналов о медицине, основанный в далеком 1823 году?» – написал депутат.

В своем посте он также упомянул главу НИЦЭМ им. Гамалеи – разработчика препарата, – микробиолога Александра Гинцбурга. «Гинцбурга – в студию», – добавил Лысаков.