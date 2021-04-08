Калининград и Нижний Новгород стали лидерами по росту цен на жилье в России

Лидерами по росту цен на вторичное жилье по итогам первого квартала стали Калининград, Нижний Новгород и Улан-Удэ. Москва оказалась на 24-м месте в рейтинге. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой группы SRG.

В Калининграде за первый квартал средняя стоимость 1 кв. м выросла на 10,5%, до 67,7 тысячи рублей. В Нижнем Новгороде цены выросли на 8,6%, до 74,2 тысячи.

Далее следуют Улан-Удэ с 8,49% (56,1 тысячи) и Сочи с 8% (129,4 тысячи). Пятерку лидеров рейтинга замыкает подмосковная Балашиха, где стоимость 1 кв. м за первый квартал выросла на 7,68% и составила 114,5 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге показатель вырос на 7,17%, там стоимость квадратного метра в среднем оценивается в 144 688 рублей.

Москва занимает в квартальном рейтинге 24 место. Один квадратный метр в столице в среднем оценивается в 243 тысячи рублей, показатель вырос на 4,8% по отношению к предыдущему кварталу.

Ранее Sobesednik.ru рассказал, что столица за год поднялась с 69 на 7 место в мировом рейтинге роста цен на жилье. По итогам четвертого квартала 2020 года за 12 месяцев цены на жилье в Москве выросли на 21,1%. Из-за этого столица переместилась за год на 62 позиции вверх. На рост цен, по мнению аналитического центра, повлиял рост отложенного спроса с периода пандемии, доступность ипотеки, снижение ключевой ставки и падение ставок по вкладам в банках. Предполагается, что рост цен на жилье продолжится и в 2021 году.