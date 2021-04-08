Голуби, солнце и паства: как верующие отметили Благовещение Пресвятой Богородицы

Фотокорреспондент Sobesednik.ru стал очевидцем празднования священного праздника в столичных храмах.
Как отмечали Благовещение Пресвятой Богородицы в Москве – в репортаже Дмитрия Мальтеры.
08 апреля, четверг
07 апреля, среда
Фотокорреспондент Sobesednik.ru стал очевидцем празднования священного праздника в столичных храмах.
Как отмечали Благовещение Пресвятой Богородицы в Москве – в репортаже Дмитрия Мальтеры.
писатель, журналист
Вот почему некоторая часть грузинских патриотов поступила очень глупо и недальновидно, испортив праздник крупному российскому телеведущему. Дело не в том даже, что он приехал в Грузию тратить свои деньги. И не в том, что он неуважительно отозвался о территориальной целостности. Дело в том, что, если тебе нужно представление прочего мира о твоих стальных яйцах, ты не должен швыряться куриными
обозреватель
«Эй, русский женщин, давай голосуй за меня!» – произносит Манижа, певица таджикского происхождения, которая будет выступать под российским флагом. Такой набор фактов в эпоху всеобщей подозрительности и иноагентов не смог проскочить мимо заслуженного эксперта по сосулям. А ну как вражеская диверсия?
журналист
Прежде всего хотелось бы узнать, а что за Коля приходил в больницу к Маргарите Юдиной. И за него же, как за подчиненного, по телефону извинялся «от всего личного состава» полковник Сергей Музыка. Ну а Коля извинения приносил с грацией беременного носорога и мямлил что-то про запотевшее забрало. Про которое даже песню сочинили