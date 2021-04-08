Администрация президента: Число россиян, недолюбливающих мигрантов, выросло

Число россиян, которые негативно относятся к трудовым мигрантам, увеличилось в связи с формированием этнических анклавов из приезжих. Об этом заявил замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов. Всего порядка 25% россиян сейчас плохо относятся к мигрантам, но сколько было годом ранее — непонятно: либо 23%, либо 17,5%, в зависимости от интерпретации слов представителя Кремля.

«В 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется негативная динамика. На 7,5% выросло количество людей, которые стали плохо относиться к мигрантам», — приводит слова чиновника ТАСС.

Г-н Магомедов не приводит источник своих данных, не говорит, каким образом проводилось исследование, и из его слов неясно, имеется ли в виду, что россиян, плохо относящихся к мигрантам, стало на 7,5% больше от всего населения или от изначального числа отрицательно настроенных к ним граждан. Если речь идет о втором варианте, то произошедшее изменение в отношении составляет меньше 2% и укладывается в обычную статистическую погрешность (хотя предел погрешности данного исследования также не приводится).

Чиновник считает, что адаптации мигрантов в России мешает узкий круг их общения, который часто состоит из близких им людей — носителей тех же культурных норм. То, что люди полноценно не вливаются в общество, приводит к росту преступности, а также способствует усилению националистических и ксенофобских настроений в социуме.

В начале пандемии коронавируса многие экономисты призывали власти напрямую оказать финансовую помощь трудовым мигрантам как одной из наиболее уязвимых категорий населения. Эксперты предупреждали, что падение и без того крайне низкого уровня жизни среди приезжих может повлечь рост преступности.

Ранее президент Владимир Путин уже обращал внимание властей на необходимость предотвращения ситуаций, когда число детей мигрантов превалирует среди учащихся отдельных учебных заведений.