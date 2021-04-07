"Турфирма отказывается вернуть деньги": телеведущий Мягченков обратился в полицию

На днях Sobesednik.ru сообщил о том, что туристическая фирма «Riding travel», судя по всему, обманула известного телеведущего Александра Мягченкова.

Он оплатил путевку на 11 дней в одну из экзотических стран, должен был жить в хорошем четырехзвездочном отеле. Однако не увидел ни отдыха, ни своих денег: сотрудники туркомпании попросту перестали выходить с Мягченковым на связь.

Публикация вызвала большой общественный резонанс. Александру написали другие клиенты фирмы, которые оказались в подобной ситуации.

Теперь сотрудники туристической компании отказываются разговаривать с Мягченковым, которому не возвращают крупную сумму денег, ссылаясь на то, что счёт компании заблокирован.

– В самом начале сотрудники фирмы мне говорили, что часть денег, которые я перевёл на их счёт, к ним не поступили, – рассказывает Sobesednik.ru Мягченков. – Но после публикации тут же признались, что деньги поступили… однако их счёт якобы заблокирован, и они не могут сделать возврат.

Скажите, пожалуйста, что мне теперь делать, если у них заблокирован счёт? – недоумевает телеведущий. – Как получить деньги, если ты попал в такую ситуацию? Я публичный человек и могу обратиться к коллегам-журналистам за помощью. А что делать человеку, которому не у кого попросить помощи? Мне в социальных сетях написали люди, которые тоже пострадали от этого турагента, наши ситуации совпадают.

– Александр, вы беседовали с руководителем фирмы?

– Я неоднократно разговаривал с Георгием, который представляется управляющим этой компании. Но все наши разговоры ни о чём.

«Георгий, – сказал я ему, – до вас сложно дозвониться». «Наши сотрудники не желают с вами разговаривать», – ответил мне Георгий.

Александр Мягченков поинтересовался причиной нежелания представителей туркомпании ответить на его вопросы.

«Вы бучу в прессе развели, – передает слова Георгия Мягченков. – Звонят ваши коллеги с телевидения. У нас заблокирован счёт».

– Георгий неконкретен, – продолжает Александр. – Если можно было бы задавать вопросы и получать ответы – это одна история. А он всё уходит от конкретного ответа, когда мне наконец вернут мои деньги...

«Я буду обращаться в суд», – говорю я Георгию. «Ну, обращайтесь», – спокойно отвечает он мне.

– Какие ваши дальнейшие действия?

– В Тверском районе ЦАО города Москвы, куда я обращался трудятся опытные сотрудники полиции. Они занимаются этим делом.

мнение адвоката

– Многие недобросовестные компании отказывают в возврате денежных средств под разными предлогами, – комментирует известный адвокат Алексей Викторович Попов. – Один из них – блокировка счёта.

Адвокат Алексей Попов//фото: личный архив А.Попова

Однако данное утверждение должно подтверждаться документально, а именно уведомлением кредитной организации о приостановлении операций по счету. Если данный документ вам не предоставляют, то, скорее всего, это мошенники (статья 159 УК РФ), и вам нужно обращаться в полицию, – констатирует Алексей Попов.

Именно это Александр Мягченков и сделал.