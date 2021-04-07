Таксист приговорен к двум годам за то, что толкнул ограждение в сторону росгвардейца

Тверской районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима водителя такси Валерия Евсина, участвовавшего в акции в поддержку Навального 23 января. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвокатов Елену Шереметьеву и Максима Пашкова.

Обвинение предъявлено по статье о причинении неопасного вреда здоровью сотруднику силовой службы. Следствие установило, что Евсин толкнул металлическое ограждение в сторону бойца Росгвардии.

При этом росгвардеец не получил никаких повреждений, отмечает адвокат Пашков.

Прокурор-обвинитель просил приговорить Евсина к трем года колонии. Евсин находился в СИЗО с 26 января.

Всего по результатам акций в поддержку Алексея Навального было заведено не менее 90 уголовных дел.