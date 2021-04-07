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Росприроднадзор: В России зафиксировано 4803 стихийных свалок

Общество
18:13, 07 апреля 2021

Росприроднадзор: В России зафиксировано 4803 стихийных свалок
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Ежегодно в России надзорные и профильные ведомства обнаруживают порядка 12 000 стихийных свалок, пишет журнал Recycle со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

Всего сейчас на территории России зафиксировано 4803 точки несанкционированного скопления мусора. 

«Мы их только-только пересчитали все и будем принимать меры, чтобы и это количество уменьшалось», — говорит Радионова.

Из общего числа только 70 точек стихийного скопления мусора легальны и являются временными, пока строятся объекты обращения с отходами.

Также известно, что правительство намерено создать реестр свалок, заброшенных предприятий и затонувших кораблей. После уполномоченные подрядчики начнут «генеральную уборку» в стране.

Теги: #Экология

Рубрика: Общество

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