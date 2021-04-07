"Найдите, заберите, живите в красивом дворце": У Юмашевых нашли виллу за 1,4 млрд

«Трансперенси интернешнл — Россия»* и «Важные истории» обнаружили во владении советника президента Валентина Юмашева виллу на Карибских островах, стоимость которой оценивается в 15 миллионов евро или, по текущему курсу, порядка 1,4 миллиарда рублей. Ранее в этих местах жили Дэвид Рокфеллер, а также семейства Фордов и Ротшильдов, а теперь один из участков на острове Сен-Бартелеми купили Юмашевы, причем они и сами это подтвердили.

В опубликованном расследовании говорится, что Юмашев выкупил виллу в 2,5 гектара через приобретенную ими ранее компанию CDA, причем Юмашев лично подписал договор о покупке недвижимости. В приобретенном в 2020 году доме есть «шесть спален, восемь ванных комнат, спортзал, массажный кабинет, большой бассейн и джакузи на террасе», пишут журналисты.

Юмашев в комментарии пояснил, что дом куплен на «заработанные деньги и кредит, взятый в одном из российских банков». Судя по данным СМИ, такие средства у четы действительно имеются: только 6,75% доля в алюминиевом гиганте En+, принадлежащем Олегу Дерипаске (по санкционному соглашению он отстранен от управления её) в пересчете в доллары составляла в 2019 году 357 миллионов.

Журналисты обращают внимание, что Татьяна Юмашева в 2010-2011 годах уверяла СМИ, что супруги не обладают никакими роскошными домами и даже предлагала тем, кто найдет их, забрать такую недвижимость себе: «любой человек, который найдет любое имущество в любой точке мира, которое будто бы принадлежит мне, может забрать его себе. Ну, чем не хорошая история для любителей расследований?! Найдите, заберите, живите в красивом дворце или чудесной вилле до конца своей жизни, наслаждайтесь!», — говорила она.

Супруги Юмашевы ещё в 1990-е годы считались приближенными к президенту Борису Ельцину и другим влиятельным фигурам того времени, включая Бориса Березовского и Романа Абрамовича. В 2018 году выяснилось, что Юмашев является советником Владимира Путина с самого начала его правления в 2000 году, причем 18 лет до этого, никто об этом не знал, это стало известно лишь благодаря публикации на сайте Кремля, причем высказывались мнения, что документ был выложен по ошибке. Тем не менее, Юмашев работает советником на общественных началах и не состоит на госслужбе уже много лет. Авторы расследования, впрочем, относят Юмашевых к «политически значимым лицам», что в западных странах является поводом для отслеживания их доходов.

*«Трансперенси интернешнл — Россия» объявлена российскими властями «иностранным агентом».