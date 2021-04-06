ФАС проверит ретейлеров на ценообразование при продаже куриных яиц

Предметом внеплановых проверок Федеральной антимонопольной службы станет ситуация с ростом цен на мясо птицы, куриные яйца и плодоовощную продукцию, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Надзорная служба проверит, каким образом происходит ценообразование на производствах и оценит, было ли повышение цен на продукты основного спроса обоснованным, а также не было ли между производителями картельного сговора.

Вместе с тем проверке подвергнутся и представители крупнейших торговых сетей.

Камеральные проверки также пройдут в отношении некоторых производителей плодоовощной продукции, на которую значительно вырос ценник.