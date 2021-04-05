РКН пока не заблокирует Twitter, но продолжит его замедлять минимум до 15 мая

Роскомнадзор сообщил, что принял решение о продлении замедления социальной сети Twitter до 15 мая 2021 года. Компания пошла на уступки регулятору и начала удалять не понравившиеся ведомству твиты, так что блокировка соцсети пока отменяется, однако на удаление тысяч постов нужно время, поэтому полностью ограничения пока сняты не будут.

Пресс-служба Роскомнадзора отчиталась, что Twitter с 10 марта уже удалил 1,9 тысячи из 3,1 тысячи твитов, от которых требовало избавиться ведомство. Там уверяют, что соцсеть отказывалась удалять многие сообщения с 2017 года. При этом из 650 новых нарушающих российское законодательство твитов уже удалены 580 штук. Кроме того, компания инициировала переговоры с Роскомнадзором. Её вице-президент по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни рассказал ведомству, что там принимают усилия по ускорению модерации контента.

В связи с перечисленными действиями соцсети «Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере — полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая». Таким образом ведомство решило дать время компании, чтобы она успела устранить все твиты, вызвавшие нарекания.

Напомним, что ранее российские суды оштрафовали Twitter сразу по трем одинаковым делам о неудалении запрещенной информации. В сумме компании придется выплатить 9 миллионов рублей.