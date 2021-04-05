Эксперты оценили усложнение законов: 87 из них читать сложнее, чем Канта

Специалисты Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ повторно оценили сложность языка, которым написаны российские законы. Их усложнение признают даже сами законодатели. Если сравнивать принятые Госдумой инициативы с «Критикой чистого разума» Иммануила Канта по сложности для восприятия, в 2019 году 77 законов оставляли философа позади, а в 2020 году сложнее трудов Канта оказались уже 87 законов.

Чтобы оценивать удобочитаемость языковых конструкций, используемых парламентариями, ученые составили индекс синтаксической сложности (ИСЗ), передает «КоммерсантЪ». В нем учитывается множество различных параметров, включая долю глаголов, причастных оборотов, зависимых конструкций, количество грамматических основ в предложениях и другое. Самый сложный российский закон получил индекс 65, а самый простой — 16. В среднем ИЗС в 2019 году составлял 39,9, а в 2020 — уже 40,1.

«За 2020 год федеральное законодательство удлинилось на 344 тыс. слов, статьи в законах стали длиннее, в предложениях стало больше зависимых слов и причастных оборотов», — пишет газета.

После внесения путинских поправок в Конституцию Основной закон также стал сложнее для восприятия: ИСЗ для него выросла сразу на четыре пункта с 24 до 28.

«Нет фильтров, которые бы исключали слишком сложные формулировки. Нет формальных критериев избыточной сложности. В итоге негативные языковые практики канцелярита укореняются, становятся привычными», — объясняет проблему один из авторов исследования Александр Кнутов. Он также указывает на отсутствие какой-либо системности в российском законотворчестве.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников признает, что «усложнение есть»: «Предложения становятся огромными, сплошные запятые и точки с запятыми, мысль становится не видна», — сетует он. Всё это, отмечает Крашенинников, неминуемо ведет к «сбоям» в работе законов, когда правоприменители не могут разобраться, что конкретно от них требуется. При этом он надеется, что в борьбе с проблемой помогут разработанные в Госдуме методические рекомендации по юридико-техническому оформлению документов. Кнутов добавляет, что речь тут должна идти ещё и о «лаконичности и простоте языка законодателей».