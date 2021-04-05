61-летнего расчленителя задержали за убийство в 1999 году

В Москве Лефортовский районный суд займется делом 1999 года, возбужденным по статье об убийстве. Обвиняемым по делу стал 61-летний мужчина, пишет АГН «Москва».

Москвич 19 июля 1999 года на фоне личной неприязни начал наносить удары руками и ногами по телу и голове своего знакомого. Когда тот потерял сознание, обвиняемый задушил его ремнем.

В первый день он продержал труп жертвы в холодильнике, после расчленил его, завернул в полиэтиленовые пакеты и одеяла и разложил по двум сумкам.

На паспорт своей жертвы он приобрел билет на поезд до Тамбовской области. Часть останков он захоронил в лесополосе, а часть сжег на дачном участке в поселке Хмелевое Мичуринского района.

Ранее сообщалось о ряде раскрытий давних убийств. Например, петербургский нефролог дал признательные показания по убийству супруги в 2010 году. А в Волгограде по отпечаткам пальцев раскрыли убийство 1995 года.