Сторонники Навального едут в Покров добиваться оказания ему медицинской помощи

«Эхо Москвы» сообщает, что некоторые сторонники оппозиционного политика Алексея Навального уже приехали в город Покров во Владимирской области, где в колонии находится сам оппозиционер. Издание не называет конкретные причины их приезда, но директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов параллельно напоминает, что в понедельник выходит срок ультиматума «Альянса врачей»**, члены которого пригрозили приехать в Покров, если политику не окажут медицинскую помощь.

«Врачи объявили ультиматум, либо до вечера понедельника к Навальному пустят врача, либо они поедут в Покров с протестом. Думаю, многие поедут с ними. Осталось чуть больше суток», — рассуждает Жданов, при этом, ни к чему не призывая.

Некий сторонник Навального по имени Игорь, слова которого приводит «Эхо Москвы», говорит, что «приехал с личными целями, чтобы морально поддержать политика "в борьбе с произволом"». Также он добавляет, что готов «с новыми силами заниматься политикой», а в Покрове, куда он уже приехал и где гуляет, встретил уже несколько знакомых.

Напомним, что Навальный объявил голодовку с требованием оказать ему всю необходимую медицинскую помощь в связи с ухудшающимся физическим состоянием. Он рассказывает, что у него сильно болит спина, а также ноги. Как минимум в одной из ног падает чувствительность. В колонии его возили на МРТ, но результаты обследования не были оглашены ни ему, ни его адвокатам.

Напомним, что независимо от «Алянса врачей» под открытым письмом с требованием пустить к Навальному врача подписались более 1000 медицинских специалистов.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».

**«Альянс врачей» объявлен российскими властями «иностранным агентом».