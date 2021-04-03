Роман Вильфанд: "Весна пришла окончательно: в апреле будет теплее нормы"

Какой будет погода в апреле в разных уголках страны «Собеседнику» рассказал научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

– Конец марта порадовал теплыми солнечными днями, но в начале апреля стало пасмурно, пошли дожди… Так какой же будет середина весны?

– Мы всегда ждем, что весна придет яркая. Вот даже словосочетание в русском языке – весна-красна… А весна приходит разная.

Всегда нужно сравнивать с климатом. Раз температура в начале апреля выше нормы климатических значений (на 2 градуса), значит, точно: пришла настоящая нормальная весна.

Даже когда после солнечных деньков конца марта наступили хмурые дни начала апреля, все равно это были теплые воздушные массы, и температура была выше нормы.

Уже в ближайшее время, начиная с 5-го числа, опять появится солнце. Кстати, это никак не будет связано с повышением давления. Такое бывает нечасто, но сейчас будет именно такая ситуация.

В середине второй недели апреля будут западные, северо-западные ветры, но не облачно, поэтому температура повысится до двузначных отметок – до 10, даже 13 градусов.

Страна у нас большая, едва ли погода будет одинаковой в разных ее уголках. Что, к примеру, ожидает центральную часть России?

– Существует понятие месячного прогноза – под этим понимаются усредненные характеристики за весь месяц. Так вот, и Северо-Западный, и Центральный федеральный округ, и Нечерноземье, и Черноземье – во всех этих регионах температура в апреле ожидается выше нормы. Но насколько выше – это только шаманы могут сказать. Мы прогнозируем выше нормы, около нормы и ниже нормы. Это значит – в целом месяц будет теплым.

– А не в целом?

– Мы первоначально оценивали – будет ли неоднородность? Будет. Обязательно будет и похолодание, и потепление. Но все-таки к середине месяца температура должна приобрести такие устойчивые черты, когда средний фон – около 15 градусов. 13-15 градусов. Это уже настоящая весна.

В южных регионах страны – Ставрополье, Краснодарском крае, Ростовской области – температурный фон ожидается около нормы. Но поскольку нормы там высокие, то и температура там будет превышать 15-градусные отметки. Вот 16-18 градусов – наиболее типичный фон для южных регионов в апреле. При этом в центре европейской России осадков ожидается около нормы, а на юге несколько меньше нормы.

Теплым апрель ожидается и в Поволжье, и на севере Уральского федерального округа, и на севере Западной и Средней Сибири. Конечно, там нормы другие – там будут зимние погоды. Отрицательные значения температуры в Якутии, безусловно, на севере Красноярского края… Но по сравнению с климатом эти минусовые температуры будут все-таки выше нормы. Впрочем, к концу месяца и в Якутии уже будут плюсовые температуры.

А на юге азиатской части страны снег сошел рано, и там уже идет хороший прогрев почвы. Там уже с начала апреля прогнозируется третий класс пожарной опасности. А во второй половине апреля в этих регионах – Забайкалье, Тыве, на юге Амурской области – предполагается и четвертый класс пожарной опасности. Такой же класс прогнозируется в Астраханской области, Калмыкии, на Нижней Волге. Это очень высокая степень опасности.

– Недавно видела ваш комментарий по поводу возможных засух, в том числе в Крыму, связанный с тем, что в южных районах страны будет больше засушливых дней. Мы это заметим уже в апреле или все-таки ближе к лету?

– Я говорил в целом. Это действительно очень интересный факт, к которому научно подошли климатологи. Есть так называемые дочерние модели общих климатических моделей. Они говорят о том, что в умеренных широтах в связи с потеплением климата в целом годовое количество осадков останется неизменным.

Но в северных регионах количество осадков даже повысится. А вот в южных – это касается и юга европейской России, и азиатской части страны – годовое количество осадков уменьшится. Поэтому наши аридные зоны и в Краснодарском крае, и в Ставрополье, и в Крыму станут еще более засушливыми. Но это климатическая тенденция.

Конечно, год на год не приходится, но в целом это неизбежный факт. Особенно остро этот факт будет ощущаться в еще более южных регионах и на Ближнем, Среднем Востоке, в Индии, в Китае…

Кстати, и политологи, и экономисты уже говорят: в связи с дефицитом воды можно прогнозировать миграцию населения. Целый ряд довольно неприятных последствий связан с дефицитом воды.

Что касается нынешнего апреля. Именно сейчас – тот период, когда происходит насыщение водохранилищ водой. За январь, февраль и март осадков выпало около нормы, даже процентов на 10 больше нормы.

– Подводя итог, можно ли сказать, что в целом апрель будет достаточно теплым и не принесет никаких сюрпризов – типа снегопадов (как в первые дни месяца), ледяных дождей и тому подобных катаклизмов?

– Сюрпризы будут обязательно! Не забывайте, апрель – тот самый месяц, когда наступает половодье.

В целом на европейской территории России, в южных и западных регионах, значительного половодья мы не ожидаем. Впрочем, прогнозируется, что половодья в этом году будут более серьезные, чем в 2020-м.

Кроме того, есть понятие дружного половодья, когда одновременно наступают два события: анвекция теплых воздушных масс, когда температура и днем, и ночью выше ноля. И второе, что очень важно, эти воздушные массы насыщены влагой, а при положительной температуре выпадает дождь, который «съедает» снег гораздо быстрее, чем теплый воздух. Вот в этих случаях можно ожидать проблем с половодьем. И мы предупреждаем об этом всегда за два-три дня.

Если говорить конкретнее, то на северо-востоке Центрального округа, в Костромской области, обязательно будут подтопления, вода выйдет за пределы поймы.

В других регионах – в зависимости от того, будет ли это дружное половодье или нет. Повторяю, это можно прогнозировать лишь за несколько дней.

На азиатской части территории страны половодье будет сложным, потому что там и снега много, и осеннее подмерзание было особым, поэтому там – заторы.

Более того, на юге азиатской части уже сейчас, в начале апреля, началось интенсивное таяние. В частности, в Иркутской области снег начал интенсивно таять и уже в самое ближайшее время ожидается подтопление населенных пунктов.