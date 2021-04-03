Представлять интересы семьи жертвы нефролога будет адвокат доцента Соколова

Адвокатом со стороны семьи Ирины Земченковой, пропавшей в 2010 году в Петербурге, станет Александр Почуев, представлявший в суде интересы историка Олега Соколова, который убил и расчленил аспирантку СПбГУ, с состоявшей с ним в отношениях.

Напомним, ранее главный внештатный нефролог питерского Минздрава Александр Земченков дал признательные показания об убийстве и расчленении супруги. Следствие заявило, что причиной стало желание избежать конфликта при разводе.

Александр Почуев обратился к СМИ с просьбой «не устраивать сенсацию из семейной трагедии».

«Всем понятно, что родственники становятся первыми подозреваемыми. Но расследование длилось больше 10 лет. И все это время версия причастности супруга Ирины к ее исчезновению перепроверялась десятки раз и не находила подтверждения», — цитирует Почуева «МК».

Адвокат отмечает, что семья не верит в версию следствия и требует объективного расследования.