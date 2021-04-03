Обвиненный в домогательствах Слуцкий получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий стал обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на сайт Госдумы.

В мотивировочной части уточняется, что орден вручен «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, в 2018 году Леонид Слуцкий был обвинен рядом журналисток в харассменте: он предлагал в рабочей обстановке девушкам вступить с ним в сексуальные отношения. Думская комиссия по этике не нашла в этих обвинениях каких-либо нарушений.