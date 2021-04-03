Для скопинского маньяка Мохова расширят список административных ограничений

Судья судебного участка Скопинского района в Рязанской области оштрафовала местного жителя Виктора Мохова на тысячу рублей за нарушение правил административного надзора, пишет «Медиазона».

Отмечается, что причиной тому стало несвоевременное возвращение в место жительства в родной деревне после освобождения. Напомним, мужчина более известен как «скопинский маньяк». Почти четыре года он держал двух девушек в подвале своего двора и насиловал.

За преступление он отсидел 16 лет и 10 месяцев. В течение шести лет ему запрещено без разрешения выходить из дома позже 22:00 и выезжать за пределы района.

Также сообщается, что 6 апреля в районном суде по иску МВД состоится заседание суда о дополнении ранее установленных административных ограничений в отношении Мохова.