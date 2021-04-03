Бастрыкин упразднил управление СКР по особо важным делам

Главное управление по расследованию особо важных дел СКР теперь станет подразделением главного следственного управления. Структура упразднена решением председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, в главке по особо важным делам расследовались кейсы по губернаторским взяткам, преступлениям против оппозиционеров, теракты и другие громкие преступления.

В управлении служило 104 человека, большинство из которых носит звание полковников. 15 человек служили в должностях генерал-майоров. При перераспределении трудоустроены будут только 94 из 104 человек.

Источник в СКР назвал это мероприятие логичным «аппаратным преобразованием».