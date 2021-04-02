Зарезавший сожительницу в суде мужчина отправится в колонию на 17 лет

В Свердловской области региональный суд приговорил жителя Первоуральска к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его дело содержала в себе четыре уголовных статьи, пишут «Такие дела» со ссылкой на сайт суда.

18 марта 2020 года 36-летний Вячеслав Попов напал на экс-сожительницу Полину Драницу, с которой у них есть общий ребенок, в здании суда. Он нанес ей девять ударов ножом, пока она не успел спрятаться в комнате с судебным приставом.

При этом агрессор также ранил пристава и посетителя суда, который пытался защитить девушку.

Полина Драница в итоге скончалась от полученных ран. До убийства прокуратура отказалась возбуждать дела об угрозе убийством, о котором заявлял участковый Рушан Карамов, сообщает адвокат Ольга Кезик.

Попов начал себя агрессивно вести из-за ревности к двум детям сожительницы от предыдущего брака. Он требовал от Полины избавиться от них и угрожал расправой.

Уголовное разбирательство велось по статьям об угрозах убийством, убийстве, покушении на жизнь двух лиц и посягательстве на жизнь представителя власти.